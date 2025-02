Homem é preso suspeito de matar companheira enforcada no banheiro do apartamento em Rio Preto 

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado deitado na escadaria do prédio. Vizinhos disseram à polícia que as discussões entre o casal eram comuns.

Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de agredir e matar a companheira, de 27, enforcada no banheiro do apartamento em São José do Rio Preto/SP, na noite de sábado (15.fev).

O crime ocorreu no bairro Residencial Palestra. De acordo com o boletim de ocorrência, Emily Kelli de Mello foi encontrada caída no compartimento do box. Ela apresentava sinais de enforcamento, sangramento no nariz e um ferimento do lado esquerdo do maxilar. Havia um cadarço pendurado na janela e manchas de sangue no banheiro e na cozinha.

Elton Erothides Peretti foi encontrado na escadaria do prédio e, segundo a polícia, estava emocionalmente alterado. Ao ser questionado sobre o fato, ele deu respostas contraditórias e tentou entrar no imóvel, desrespeitando a ordem dos policiais e dificultando o trabalho dos bombeiros que estavam no local.

Um primo da vítima, que morava com o casal há cerca de um mês, chegou ao apartamento e relatou à polícia que havia descido para comer um lanche quando o crime aconteceu. Segundo ele, as brigas eram constantes. Vizinhos também confirmaram aos policiais que já tinham ouvido gritos e discussões no imóvel.

Diante dos fatos, Elton foi preso por feminicídio. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto.

*Com informações do g1