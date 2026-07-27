Arsenal prepara o maior salário da história para tirar Vini Jr. do Real; veja os valores 

Clube de Londres acompanha renovação de contrato do brasileiro com o clube espanhol.

O Arsenal prepara uma investida ousada para contratar Vinicius Júnior. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o campeão da Premier League está disposto a oferecer ao atacante brasileiro o maior salário da história do clube para tentar convencê-lo a deixar o Real Madrid.

De acordo com a publicação, o plano dos ingleses é superar os vencimentos atuais de Vini na Espanha. Hoje, o atacante recebe cerca de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3 milhões), e o Arsenal estaria disposto a melhorar esses valores.

O interesse surge em meio ao impasse envolvendo a renovação do contrato do brasileiro com o Real Madrid. O vínculo atual se aproxima do último ano, e as partes ainda não chegaram a um acordo para a extensão.

Segundo o Telegraph, Vinicius busca um contrato compatível com seu protagonismo no elenco, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé. A situação é acompanhada de perto pelo Arsenal, que vê uma oportunidade de mercado caso as negociações não avancem.

Apesar do interesse, o jornal destaca que ainda não houve uma negociação formal entre Arsenal e Real Madrid.

Vini Jr. assinou seu atual contrato em 2022, com anúncio em 2023, e recebe cerca de €18 milhões por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais, após impostos. A multa rescisória é de €1 bilhão (algo em torno de R$ 6,21 bilhões). O brasileiro está desde 2018 no clube espanhol.

Na última temporada Vini Jr. fez 22 gols pelo Real Madrid. O atacante foi um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo e marcou quatro gols em cinco jogos no torneio.

*Com informações do ge