Pôr do sol ao som do sax: atração surpresa encanta público no Fliv 2025

Programação especial realizada pela Saev Ambiental vem surpreendendo os visitantes e marcando a edição de 15 anos do festival.

O Fliv 2025 (Festival Literário de Votuporanga) está repleto de atrações culturais que unem arte, natureza e emoção. Entre elas, uma novidade, realizada pela Saev Ambiental, vem conquistando corações e ouvidos: todos os dias, ao pôr do sol, o músico Marcos Doti apresenta clássicos da música nacional e internacional em seu saxofone, a bordo de um barco, no Parque da Cultura.

A apresentação propõe ao público uma experiência sensorial única, misturando o dourado do entardecer, o som delicado do sax e a beleza natural do lago.

O barco, que fez sua estreia no festival, permanecerá como obra permanente no Parque da Cultura. Ele foi grafitado pelo artista Edgard Andreata, que trouxe para a pintura elementos da fauna local, como araras e capivaras, além do logotipo da Saev Ambiental.

“O barco se tornará um símbolo da cultura e da preservação ambiental de Votuporanga. Essa obra reflete a nossa missão de promover a sustentabilidade e valorizar a biodiversidade da nossa região”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni.

Com 36 anos de carreira, Marcos Doti carrega uma história marcada pelo amor à música. Seu primeiro contato com um músico profissional foi através da Banda Zequinha de Abreu. A paixão pelo saxofone nasceu na infância, na década de 1970, ao assistir ao filme New York, New York, em uma época em que os musicais dominavam as telas.

“Poder fazer parte deste festival, por meio da Saev Ambiental, é uma grande honra. O Fliv oferece cultura de forma gratuita para Votuporanga e toda a região. Espero que essa união da energia da natureza com o poder da música proporcione um momento único ao público”, afirmou Doti.

Programação

A programação completa está disponível no site www.fliv.com.br/programacao

