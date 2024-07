Suspeito de tráfico é preso com drogas e arma em Fernandópolis 

R.G.S.S., foi flagrado com porções de cocaína na zona sul da cidade. Uma espingarda calibre 12 com cinco munições intactas foi apreendida.

Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso na noite de sábado (20.jul) durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, policiais patrulhavam a Rua Rina Girardi de Gênova, na zona sul da cidade, quando avistaram um indivíduo conhecido no meio policial ao lado de um veículo VW/Gol. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito, identificado como R.G.S.S., entrou rapidamente no carro.

No entanto, foi abordado e flagrado com duas porções de cocaína prontas para a venda. No interior do veículo, estavam sua namorada e seus tios. Com a namorada do suspeito, os policiais encontraram uma porção de maconha com 13 gramas da droga.

Em uma busca na residência de R.G.S.S., os PMs localizaram mais duas porções de cocaína idênticas às apreendidas com ele. Já na casa da namorada, foi encontrada uma espingarda calibre 12 com cinco munições intactas.

Diante dos fatos, R.G.S.S., foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A namorada do suspeito, por sua vez, foi liberada após prestar depoimento e responderá em liberdade como investigada, assim como os tios do suspeito.

O caso foi registrado no Plantão Policial, onde R.G.S.S., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.