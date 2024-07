Meidão denuncia abandono de parque da Paschoalino Pedrazzoli: “Uma vergonha” 

Segundo o vereador, mudas e plantas estão morrendo por falta d´água e moradores estão utilizando galões para não deixar grama e plantas morrerem.

O vereador Mehde Meidão (PSD) utilizou seu tempo de discurso na 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na última segunda-feira (15.jul), para denunciar o abandono do novo parque linear e centro de lazer localizado ao lado da Rua Paschoalino Pedrazzoli.

De acordo com o parlamentar, as plantas no local estão morrendo pela falta de cuidados do Poder Executivo: “Fui informado que a praça de lazer feita ao lado da Rua Paschoalino Pedrazoli, onde foi gasto quase R$ 900 mil com recursos do Carlão Pignatari, está abandonada. As plantações no local estão morrendo. Foi retirado o registro de água, a iluminação está em péssimas condições e os moradores vizinhos estão carregando galões com água para cuidar da praça. Está toda abandonada, em péssima condição. Faço um apelo ao prefeito para tomar providência urgente. Está uma vergonha”, disse Meidão.

O novo Centro de Lazer, segundo Meidão, trata-se de uma conquista através de uma reivindicação apresentada pelo vereador ao deputado estadual Carlão Pignatari e que teve o anúncio ainda na gestão anterior, finalizada agora pelo governo do prefeito Jorge Seba (PSD).