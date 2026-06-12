Festa das Nações transforma aula de inglês em grande celebração cultural

Projeto interdisciplinar desenvolvido no contraturno dos CEMs Anita, Neyde e Faustino proporciona aprendizado lúdico sobre tradições de diversos países.

Os alunos do contraturno escolar dos CEMs “Profª Anita Liévana Camargo”, no bairro Bom Clima; “Prof. Faustino Pedroso”, no bairro San Remo; e “Profª Neyde Tonani Marão”, no bairro Palmeiras I, embarcaram em uma verdadeira viagem pelo mundo sem sair da sala de aula. A experiência foi proporcionada por um projeto interdisciplinar idealizado pela professora de Língua Inglesa, Camila Akemi Abe, que transformou o aprendizado do idioma em uma grande celebração cultural.

A iniciativa uniu conteúdos de diferentes disciplinas e mobilizou professores e alunos em prol de um objetivo comum: aprender de forma significativa, divertida e participativa. Ao longo de várias semanas, os estudantes conheceram costumes, tradições, músicas, danças, vestimentas e curiosidades de diversos países por meio de pesquisas, vídeos, atividades práticas e apresentações culturais.

O projeto envolveu as três unidades escolares e demonstrou como o trabalho colaborativo entre professores amplia as possibilidades de aprendizagem. Mais do que estudar palavras e expressões em inglês, os alunos tiveram a oportunidade de compreender a diversidade cultural existente no mundo, desenvolvendo o respeito às diferenças e a valorização de outras tradições.

O encerramento foi na última terça-feira (9/6), no CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, em um momento especial marcado por apresentações artísticas inspiradas em diferentes nações. As crianças encantaram o público presente com danças típicas, figurinos coloridos e muita animação, resultado do empenho e dedicação de todos os envolvidos.

Um dos destaques do evento foi a participação especial do Grupo Bon Odori da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo), que apresentou elementos da cultura japonesa por meio da tradicional dança, além de trajes típicos que despertaram a curiosidade e o encantamento dos estudantes.

A professora Camila Akemi Abe destacou que o projeto foi pensado para tornar o aprendizado mais próximo da realidade dos alunos. “Quando a criança vivencia o conteúdo, ela aprende de forma mais natural e prazerosa. Ver o envolvimento dos alunos durante as pesquisas, ensaios e apresentações foi muito gratificante. Eles se dedicaram, aprenderam sobre diferentes culturas e mostraram que o conhecimento pode ser construído de maneira leve, divertida e cheia de significado”, afirmou.

A secretária da Educação, Silvia Letícia, ressaltou a importância de ações como essa, que promovem o protagonismo estudantil e ampliam as experiências de aprendizagem. “Projetos como este demonstram a força da educação quando ela ultrapassa os limites da sala de aula e conecta conhecimento, cultura e participação da comunidade. Nossos alunos tiveram a oportunidade de aprender de forma criativa, desenvolver novas habilidades e ampliar sua visão de mundo. Parabenizo a professora Camila e toda a equipe escolar por este trabalho tão bonito e inspirador”, destacou.