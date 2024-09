Summit Brucker 2024 acontece em Votuporanga nos dias 11 e 12 de setembro

Evento que tradicionalmente ocorre há vários anos em Votuporanga, é restrito a convidados do setor.

Nos dias 11 e 12 de setembro de 2024, a cidade de Votuporanga será palco do Summit Brucker 2024, um dos maiores eventos do segmento funerário no Brasil. Organizado pela Brucker Fornos Crematórios, o evento reunirá empresários de todo o país para uma imersão com os maiores especialistas e palestrantes da área.

Segundo Rolandinho Nogueira, um dos diretores da Brucker Fornos Crematórios, esta será a terceira edição do evento realizada em Votuporanga. “Estamos muito felizes em recepcionar novamente em nossa cidade todos os amigos e clientes para mais este grande evento que acontecerá na próxima semana. Escolhemos Votuporanga para ser a sede do Summit Brucker, que já se consolidou como um dos maiores eventos do segmento no Brasil”, destacou Nogueira.

O Summit Brucker 2024 promete ser uma oportunidade única para networking, troca de experiências e atualização sobre as tendências e inovações no setor funerário. Empresários e profissionais do segmento terão a chance de participar de palestras, workshops e debates com os principais nomes da indústria, em um ambiente que incentiva o aprendizado e o desenvolvimento profissional.

Sobre a Brucker Fornos Crematórios

A Brucker Fornos Crematórios é a maior fabricante de fornos crematórios da América Latina, reconhecida pela excelência e inovação de seus produtos e serviços. Com sede em Votuporanga, a empresa se destaca no mercado funerário por oferecer soluções tecnológicas avançadas e de alta qualidade, que atendem às mais exigentes necessidades do setor. Ao longo dos anos, a Brucker tem se consolidado como líder de mercado, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e modernização da indústria funerária no Brasil e em outros países.

