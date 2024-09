Clínica de recuperação para dependentes químicos é fechada em São José do Rio Preto

Dez pacientes estavam no local, nesta segunda-feira (2); clínica não tinha registro de nenhum funcionário.

Após apresentar irregularidades, uma clínica de tratamento para dependentes de álcool e drogas foi fechada por determinação do Ministério Público (MP), nesta segunda-feira (2.set), em São José do Rio Preto/SP.

A Vigilância Sanitária realizou uma visita no dia 20 de agosto, onde foram constatadas diversas irregularidades. Inicialmente foi realizada uma interdição administrativa. No dia 30, as equipes de fiscalização voltaram ao local, mas foram impedidas de entrar.

Diante disso, foi desenvolvida uma operação pelo MP, Vigilância Sanitária, Assistência Social e Guarda Civil Municipal para o fechamento da clínica.

De acordo com o promotor de justiça, a clínica não possuía número mínimo de funcionários, profissionais da saúde, não tinha alvará, licença e confiscava a documentação dos internos; o que é proibido.

Nesta segunda-feira, 10 pacientes foram encontrados, sendo 8 deles acolhidos pela assistência social. Os outros dois disseram que irão permanecer na clínica pois participarão de uma obra no local.

As famílias dos pacientes pagavam pelo serviço, de R$ 1.200 a R$ 1.500, por mês, além de uma taxa de R$ 300. O local está lacrado após a operação.

*Com informações do g1

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3