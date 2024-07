SUCESSO – ACV celebra Dia do Comerciante com Queima do Alho

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV realizou no último domingo sua tradicional confraternização pelo Dia do Comerciante. Desta vez teve uma atração especial, a Queima do Alho com a Comitiva de Tropeiros Devotos de Tião Carreiro. O almoço aconteceu no Clube dos 40.

Com a presença de muitos associados e seus familiares, além de autoridades, como o prefeito Jorge Seba e a primeira Dama Rose Seba, o evento contou com uma boa música raiz sertaneja ao cargo da dupla Rick e Edilaine, que souberam com muito talento animar o recinto.

Para alegrar ainda mais a festa houve sorteio de variados brindes doados por comerciantes parceiros da Associação Comercial.

Nesta festa, que ainda contou com a presidência da ACV por Glauco Ventura, teve a participação da presidente eleita Natalia De Haro que estava acompanhada da sua família, com destaque para o seu pai, veterano comerciante de Votuporanga, Sebastião De Haro.

Cerimônia de posse

O atual presidente da ACV, Glauco Ventura transfere o cargo dia 25 de julho para a comerciante Natália De Haro, em cerimonia coquetel que acontecerá na sede da ACV.

