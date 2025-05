Sub-15 perde a invencibilidade e sub-17 empata contra o Mirassol

Jogos foram realizados neste sábado, 24 de maio, no CT do Mirasol.

As equipes sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentaram fora de casa o Mirassol.

No sub-15, apesar da disposição e da luta dentro de campo, os meninos do CAV acabaram superados por 6 a 0. Foi um jogo que trouxe muito aprendizado e mostrou aos atletas o nível de competitividade da competição.

No sub-17, o Votuporanguense fez um excelente jogo. Com muita organização, entrega e espírito coletivo, a equipe segurou a pressão e mostrou personalidade, saindo de campo com um empate em 1 a 1 diante de um adversário difícil.

Os resultados fazem parte do processo de formação, e o CAV segue acreditando no trabalho, no desenvolvimento e no potencial dos seus atletas.

O próximo jogo será dia 31 de maio, na arena Plínio Marin.