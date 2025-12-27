STF decide que contribuição sindical não pode ser cobrada de forma retroativa

Cobrança deve seguir critérios de razoabilidade e compatibilidade com a capacidade econômica.

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade, que a contribuição sindical não pode ser cobrada de forma retroativa de trabalhadores não sindicalizados. A decisão também estabelece novas regras para a definição dos valores cobrados.

Segundo a Corte, a cobrança deve seguir critérios de razoabilidade e compatibilidade com a capacidade econômica de cada trabalhador.

Por isso, os valores precisam ser fixados de forma transparente e democrática, em assembleia.

Relator do processo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o objetivo da decisão é preservar o equilíbrio entre o fortalecimento da atuação sindical e a proteção das liberdades individuais dos trabalhadores.

Entenda

A PGR (Procuradoria-Geral da República) questionou o STF sobre possíveis omissões no acórdão que, em 2023, reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição sindical, prevista no artigo 513 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Na mesma decisão, o Tribunal assegurou ao trabalhador o direito de se opor à contribuição.

No entanto, a PGR defendeu a necessidade de modulação dos efeitos do julgamento para afastar a cobrança retroativa, vedar interferências externas no exercício do direito de oposição e estabelecer parâmetros de razoabilidade para os valores exigidos.

Segundo Mendes, “a fixação da tese anterior de repercussão geral gerou legítima confiança da sociedade em sua aplicação”, e a mudança de entendimento não autoriza a cobrança de contribuições referentes a períodos anteriores, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica.

O Plenário também proibiu qualquer interferência de terceiros, como empregadores ou entidades sindicais, que dificulte ou restrinja o livre exercício do direito de oposição pelo trabalhador.

Além disso, definiu que os valores da contribuição devem observar critérios de razoabilidade e compatibilidade com a capacidade econômica da categoria, sendo fixados de forma transparente e democrática em assembleia.

*Com informações do R7