CAV abre venda de ingressos para amistoso contra o Noroeste

A partida ocorre na segunda-feira (29), às 19h, na Arena Plínio Marin. Oportunidade para a Pantera Alvinegra apresentar o elenco 2026 à torcida, além do novo uniforme. Entrada custará R$ 20,00; haverá sorteio de brindes.

Nesta segunda-feira (29.dez), às 19h, o Clube Atlético Votuporanguense entra em campo para um jogo amistoso especial contra o Noroeste, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O duelo é preparatório, uma vez que o CAV entra na fase final da pré-temporada para a Série A2 de 2026, enquanto o Noroeste de Bauru já pensa na estreia do Paulistão A1, em casa, no dia 11 de janeiro, às 18h15, contra o Red Bull Bragantino.

A Pantera Alvinegra que estreia no estadual na Arena Plínio Marin, no dia 10 de janeiro, às 18h, contra o Água Santa, terá nesta segunda-feira a oportunidade de apresentar oficialmente o elenco e o novo uniforme à torcida.

Nas redes sociais, o CAV reforçou o convite: “Vista o preto e branco, chame a família e venha fazer parte desse novo capítulo do CAV!”

Ingressos

O ingresso para acompanhar o amistoso custa R$ 20,00 (setor único) já está disponível nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:

Scapin Celular

Polizeli Parafusos

Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)

Clínica do Pescador

Arena Plínio Marin

CAV sob comando do “Rei do Acesso”

O Clube Atlético Votuporanguense segue sua preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 sob comando do treinador Paulo Roberto Santos. Anunciado em agosto, o treinador tem um longo histórico em equipes do interior paulista. Chamado de “Rei do Acesso”, ele teve passagens marcantes por São Bento, Atlético Sorocaba e Rio Claro, entre outras equipes.

Confira o elenco da Pantera Alvinegra