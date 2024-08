Acidente aéreo em Vinhedo: vítimas morreram de politraumatismo, diz IML

Queda de 4 mil metros matou 62 pessoas no maior desastre aéreo no Brasil desde 2007; causas ainda estão sob investigação.

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (12.ago), que as 62 vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo/SP, morreram em decorrência de politraumatismo. O acidente, que aconteceu na sexta-feira (9), envolveu um avião da Voepass que despencou de uma altura de aproximadamente 4 mil metros. Entre os mortos estavam 58 passageiros e quatro tripulantes, tornando-se o maior acidente aéreo no Brasil desde 2007. As informações são da TV Globo.

Vladmir Alves dos Reis, diretor do IML, explicou que todas as vítimas sofreram múltiplas lesões fatais devido ao impacto da queda. As queimaduras que carbonizaram alguns dos corpos ocorreram após a morte causada pelo choque com o solo. O processo de identificação dos corpos ainda está em andamento, e não há um prazo definido para sua conclusão. Para ajudar na identificação, a Polícia Científica do Paraná enviou para São Paulo 31 amostras de DNA e 19 de documentação odontológica.

A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou a aeronave KC-390, um cargueiro, para transportar os corpos das vítimas de São Paulo para o Paraná, estado de origem de muitas das vítimas.

Causas do acidente sob investigação

Ainda não foram determinadas as causas do acidente, mas especialistas sugerem que a queda em espiral indica a possibilidade de um estol, que ocorre quando a aeronave perde sustentação. Uma das hipóteses investigadas é o acúmulo de gelo nas asas, o que poderia ter comprometido a estabilidade do avião. De acordo com informações do g1, o manual do modelo ATR-72-500, utilizado no voo, alerta para o risco de perda de sustentação em condições de gelo severo.