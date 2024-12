Goleiro João Paulo deixa o CAV; clube anuncia lista de saídas 

Além de João Paulo, Luizão, Igor Pimenta, Wendel Jr., Luan, Danilo Mariotto, Jonatas Paulista, Vinícius Baracioli, Guilherme Martins, Gabriel Rapchan, Caio Callyman, Gabriel Moyses e Gabriel Barbato deixaram o Votuporanguense.

O Clube Atlético Votuporanguense comunicou oficialmente nesta quarta-feira (18.dez) que os atletas João Paulo, Luizão, Igor Pimenta, Wendel Jr., Danilo Mariotto, Jonatas Paulista, Vinícius Baracioli, Guilherme Martins, Gabriel Rapchan, Caio Callyman, Gabriel Moyses e Gabriel Barbato encerraram suas passagens pelo clube, após contribuírem significativamente para a temporada 2024, marcando presença na conquista do Campeonato Paulista da Série A3 e no vice-campeonato da Copa Paulista. Além do Luan que chegou depois.

Confira abaixo os destinos dos atletas que deixaram o Votuporanguense:

João Paulo: Goiatuba;

Luizão: Hercílio Luz;

Wendel Jr.: Itabaiana;

Igor Pimenta: Barra;

Danilo Mariotto: Botafogo da Paraíba;

Luan: futebol da Coreia do Sul;

Gabriel Barbato: Vocem;

Jonatas Paulista: Noroeste;

Guilherme Martins: Catanduva;

Gabriel Rapchan: Vocem;

Caio Callyman: Aparecidense;

Gabriel Moyses: emprestado ao Brasil de Pelotas;

Vinícius Baracioli: emprestado ao Tombense.

No comunicado, o CAV agradeceu a cada atleta pela dedicação, profissionalismo e pelos momentos marcantes vividos no clube. “Desejamos sucesso a todos em seus novos desafios.”

O Votuporanguense inicia sua trajetória na Série A2 de 2025 recebendo a Ferroviária em casa no dia 15 de janeiro, às 18h. Além do estadual, o clube também disputará a Copa do Brasil, depois de ter sido vice da Copa Paulista neste ano.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3