Romero quebra jejum de três meses sem gol e vira exemplo para Ramón Díaz no Corinthians 

Paraguaio se disse aliviado ao balançar as redes na vitória contra o Criciúma; treinador fez elogios ao capitão alvinegro.

Romero encerrou o jejum de três meses sem gols pelo Corinthians e inaugurou uma nova fase. Sob o comando de Ramón Díaz, que estreou no comando da equipe com vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Neo Química Arena, o paraguaio ganhou a braçadeira de capitão e a responsabilidade de liderar o elenco ao lado de Fagner.

O camisa 11 ganhou atenção do novo treinador corintiano durante a semana de trabalho que antecedeu o duelo de terça-feira.

Sem balançar as redes desde 9 de abril, quando anotou dois gols contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, o paraguaio virou exemplo de como superar a má fase, caso de Yuri Alberto, com jejum de um mês.

“A coisa mais importante de um grupo e de alguns jogadores é dar a eles confiança, muita confiança para ter rendimento alto e se adaptar a situações em partidas que precisamos resolver. São jogadores inteligentes. Um exemplo claro é Romero, que não tinha feito gol em nenhum dos últimos jogos. Eu o aconselhei a ter essa atitude, nunca cair perante as adversidades”, disse.

A atenção a Romero nesta primeira semana de trabalho se deve a uma relação passada. Ramón Díaz comandou o atacante durante a passagem pela seleção paraguaia e é tratado como alguém com o perfil ideal para tirar o time da má situação no Brasileirão.

“Conheço Ramón, e ele me conhece bem também. São dois caras (Ramón e Emiliano Díaz) muito motivadores, são caras que vão passar pra gente muita confiança, vai dar muita liberdade para a gente tentar se sentir bem dentro de campo. É um cara ganhador, que não vem só passar no Corinthians. Tem muita história”, destacou Romero sobre o novo comandante.

“Ninguém quer estar no Corinthians para brigar onde estamos brigando. Temos a intenção de sair rápido desta situação e brigar pelos títulos que ainda estão abertos na Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Nossa intenção é sair desta situação incômoda”, destacou.

Romero terá a chance de embalar novamente com a camisa do Corinthians no domingo. A partir das 16h, o Timão terá pela frente o Bahia, na Fonte Nova, buscando a segunda vitória consecutiva na Série A, algo que não ocorre desde novembro de 2022.