Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto realiza palestra gratuita sobre os males do tabagismo

O evento ocorre neste sábado (16), às 8h30, na Alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 5661 – bairro Vila São Manoel.

A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto promove, neste sábado, 16 de agosto, às 8h30, a palestra “Fumaça e Cansaço: Quantas Pessoas o Tabagismo Pode Matar Até o Próximo Século?”, com o Dr. Rafael Musolino, médico pneumologista. O evento é gratuito e voltado ao público em geral (fumantes, ex-fumantes, familiares, jovens, educadores e profissionais da saúde) que deseja compreender melhor os riscos, impactos sociais e formas eficazes de combater o tabagismo.

A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto está localizada na Alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 5661 – bairro Vila São Manoel – São José do Rio Preto.

Segundo o Ministério da Saúde – Vigitel 2023, 8,4% da população adulta nas capitais brasileiras ainda fuma regularmente. A cada dia, cerca de 480 pessoas morrem no Brasil, ou seja, cerca de 140 mil óbitos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Destes, 55 mil são por câncer, cerca de 40 mil por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 31 mil por doenças cardíacas.

O custo social e econômico também é expressivo: R$ 153 bilhões anuais são gastos com doenças relacionadas ao tabaco no país, somando R$ 67,2 bilhões em despesas médicas diretas e R$ 86,3 bilhões em perda de produtividade. Para cada R$ 1 arrecadado pela indústria do tabaco, o Brasil gasta R$ 5 para lidar com os danos que ele provoca.

O pneumologista irá abordar na palestra:

• riscos do tabagismo: efeitos no corpo e doenças mais comuns;

• impacto social: o peso do fumo passivo e como ele afeta não fumantes;

• projeções futuras: quantas vidas o tabaco pode tirar até o próximo século;

• prevenção e combate: métodos para parar de fumar e benefícios para a saúde;

• o vício e sua quebra: por que é difícil parar e como encontrar apoio