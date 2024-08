Sobriedade Já

QUEM AMA CORRIGE, QUEM SE AMA ACEITA SER CORRIGIDO.

Uns anos atrás, um livro ficou muito conhecido por ajudar pais, professores e formadores de opinião em geral, o livro é: Quem Ama Educa, do Isami Tiba.

O título por si só, já revela a verdadeira responsabilidade de quem ama, que é educar, corrigir.

Mas veja que Jesus ao dar o mandamento do amor, deixou bem claro que devemos nos amar, logo, se eu aceito que quem ama corrige, quem se ama, tem que aceitar ser corrigido.

E aceitar ser corrigido é sinal de maturidade e humildade, é uma visão clara sobre si mesmo.

Resumindo, corrigir e ser corrigido, são pilares que fundamentam nosso dia a dia, aí cabe coragem para corrigir com compaixão e disposição para aceitar a correção. Corrigir e ser corrigido, as duas vias do amor, envolve capacidade e disposição em guiar, mas humildade pra também ser guiado.

VERDADE OU A VERSÃO QUE ME FAVORECE?

Você já deve ter ouvido pessoas defendendo a tese de que não existe a verdade, e que cada um tem a sua.

Veja, pensando assim, não se discute o que é verdade, mas se estabelece como verdade, que não existe verdade, mas isso é só uma defesa de opinião e não uma busca pelo certo.

Cuidado em colocar só o seu gosto ou sua opinião como o certo, porque aí mesmo que te provem por a+b que não é bom, que não é verdade você mantem sua versão, não por ser verdade, mas por ser uma versão que te favorece.

Esse desinteresse em saber o porquê as coisas são o sentido de as coisas existirem, o sentido de nós existirmos, tem deixado pessoas presas numa alienação, a ponto de duvidarem até da afirmação mais verdadeira que Jesus deixou, que Ele é a verdade.

A VERDADEIRA EVOLUÇÃO É SER O HOMEM JESUS

Esses dias falando sobre evoluir, lembrei que marcou muito, quando o hospital ligou me disse: o quadro do seu avô evoluiu a óbito.

Logico que não era um evoluir que eu queria, também porque sempre vi evoluir como estar mais perto de um alvo positivo.

E é. Evoluir como pessoa, transcende conquistas intelectuais e materiais.

É a transformação interior que te faz buscar cada vez mais, se tornar semelhante ao homem Jesus.

Não é fácil, exige abandonar o máximo de humano, que por si só é egoísta, orgulhoso, mas é a evolução que importa, porque ela se alinha ao propósito para que a gente foi criado.

Ser o homem Jesus é o ápice da realização humana, a verdadeira evolução, aliás, é o chamado de cada um, é o caminho capaz de tornar cada um de nós, divinamente humano, e humanamente divino.

QUE A INCERTEZA DO FUTURO NÃO DESTRUA A VIRTUDE DA PACIÊNCIA

Nós temos a impressão que a paciência é uma virtude passiva, não, ela deve ser ativa, cheia de esperança.

Esperança não do verbo esperar, senão ela fica passiva mesmo, mas do verbo esperançar, que faz entender que a vida tem seu ritmo próprio, faz valorizar o processo, certos que as fases de incertezas contribuem para o crescimento.

O livro do eclesiástico diz: “Há um tempo para cada coisa embaixo do céu, tempo de plantar e tempo de colher tempo de rir e tempo de chorar, tempo de nascer e tempo de morrer”, veja que diz: “um tempo abaixo do céu”, nós não estamos no céu, logo estamos abaixo, e esse tempo de esperança, é justamente a distância entre o “abaixo do céu” até o céu, onde o tempo da esperança vai parar no exato momento da plena alegria de se encontrar com o Criador.

JOGO DA VIDA E JOGO DE TENIS

Confesso pra vocês que até nem é meu esporte preferido, mas outro dia estava assistindo uma partida de tênis e me impressionou a força que um fazia pra devolver a bolinha com o maior grau de dificuldade para outro lado da quadra. Fiquei imaginando, muitas vezes nós fazemos da nossa vida, como se fosse esse jogo de tênis, rebatemos as circunstâncias da mesma forma que um jogador rebate a bolinha para seu adversário.

Acontece que no jogo da vida, do outro lado, estamos nós mesmo, só que num outro momento futuro e a maneira que a gente rebate problemas e provações, acaba causando mais problemas ainda, é a lei do retorno, é jogar a bolinha contra a parede, ela volta e volta com força, aliás, alguém já disse que é colher o que se plantou.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

