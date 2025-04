Motociclista morre em acidente em rodovia de Rio Preto

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu próximo à alça de acesso da SP-425 com a rodovia Transbrasiliana (BR-153).

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na Rodovia Assis Chateabriand (SP-425), em São José do Rio Preto/SP, no fim da tarde desta quinta-feira (17.abr).