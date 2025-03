SOBRIEDADE JÁ 

MULHER, A ASSINATURA DE DEUS NA CRIAÇÃO

Deus já havia acabado toda a criação, estava até um tanto cansado, mas também muito, muito inspirado, e não parava de trabalhar.

Um anjo se aproximou e disse: “Vejo que o Senhor demora tanto nessa criação, parece que faz com tanto cuidado, não deveria estar descansando, já criastes tantas coisas belas.”

O Senhor disse: “Calma, essa é minha última criação, você não imagina como ela vai ser versátil, muito mais que tudo que criei. Estou fazendo ela de forma mais arredondada, para que ela não machuque ninguém. Ah… ela vai ser também reciclável, se renovará sempre, sem ser de plástico hein? Muitas terão que funcionar com as sobras das refeições, com as sobras das refeições que elas mesmo prepararam.”

O anjo observou: “Senhor, parece que tem muitas partes móveis né?”

“Sim, ela vai precisar de muita mobilidade, no seu ventre iniciarão todas as vidas humanas que eu criar daqui para a frente, no seu colo, caberão 5 ou seis. Ah… no seu coração cabe quem precisar.” disse o Senhor orgulhoso dessa sua criação.

O anjo disse: “Senhor, mas tudo isso com apenas duas mãos?”

“Sim, e esse será o modelo básico, terão outros modelos mais sofisticados, esses serão capazes de funcionar até 18 horas por dia, sem interrupção. Estou instalando também um dispositivo que vai se chamar beijo, que será capaz de curar.”

Muitos chegarão até ela e dirão: “Eu me machuquei aqui.”

Ela vai dizer: ““Deixa-me dar um beijinho que sara.”

O anjo disse: “Descansa, amanhã o Senhor termina.”

Ele disse: “Não, essa das minhas criações é a preferida.”

O anjo admirado com o carinho que Deus tecia cada detalhe chegou mais perto tocou nela, e disse: “Nossa como é macia.”

Deus respondeu: “Macia, mas você não imagina o quanto ela é forte, o quanto ela é capaz de suportar.”

Impressionado o anjo chega mais perto e diz: “Senhor parece que tem um defeito aqui, do lado do olho tem um vazamento.”

Deus disse: “Imagina, não é defeito, isso que está escorrendo vai se chamar lágrima, e eu coloquei para ser a forma mais plena, que ela terá de expressar suas desilusões, suas frustações, suas decepções, mas também e principalmente toda a essência do seu amor, e todo o seu orgulho de ser mulher.”

DEPENDÊNCIA AFETIVA

Você já ouviu falar sobre dependência afetiva?

Pois é, se fala muito em dependência química, de álcool.

A dependência acaba passando até meio que despercebida, e até confundida com amor, por se tratar de relação entre as pessoas.

E olha, a ausência mesmo que momentânea na vida desse suposto dependente, pode causar reações semelhantes com as do dependente químico.

A ausência de alguém na vida desse suposto dependente pode fazer com que ele entre num verdadeiro estado de desespero, e criar uma crise de abstinência do outro.

Sabe aquela frase, “eu não vivo sem você”?

É a síntese de um dependente afetivo, ele acredita que não consegue viver mesmo sem a pessoa.

E aí transforma o outro ser humano, num verdadeiro ser tarja preta para ele.

A ESCULTURA JÁ ESTÁ DENTRO DA PEDRA

Um escultor quando vai fazer sua escultura, ele parte de uma peça bruta.

Quem já foi em Ouro Preto, com certeza viu as esculturas do Aleijadinho, e se impressiona com a perfeição dos detalhes.

Pensar que aquilo já foi uma pedra bruta né?

Mas o que ele fez para que ela se transformasse em uma obra de arte?

Ele tirou os excessos.

O artista olha para pedra e já enxerga a escultura dentro dela.

Só existe excesso de pedra em volta que precisa ser tirado.

Nós somos uma obra de arte, Deus nos vê assim.

As vezes o que falta é tirar os excessos também, excessos de preocupações, de julgamentos, de culpas, de passado, excessos de futuro, isso acaba ficando em volta da gente, e descaracterizando nossa essência.

Tudo que Deus faz é perfeito, somos perfeitos, mas temos uma vida toda para nos deixar lapidar.

