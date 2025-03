Instituto dos cegos promove experiência no escuro para sensibilizar pessoas que enxergam

Evento marca a abertura do Simpósio Caminhos para a Inclusão, primeiro simpósio sobre deficiência visual organizado pela Instituição.

Tirar as pessoas videntes, ou seja, que enxergam, de uma zona de conforto específica – a alimentação – e transportá-los para um ambiente onde possam vivenciar o que é se alimentar sem a experiência de ver a própria comida. Este é o objetivo do Jantar às Cegas, no dia 12 de março, realizado pelo Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos Cegos Rio Pretense.

O evento tem como intuito tirar as pessoas videntes – que enxergam – da zona de conforto e colocar elas em uma refeição como deficientes visuais. O jantar será servido por alunos do Instituto, ou seja, deficientes visuais, em uma sala completamente escura, para que não haja nenhuma forma dos participantes enxergarem.

Um jantar às cegas não é apenas sobre saborear a comida, mas sobre despertar sentidos, quebrar barreiras e enxergar com o coração. É um convite para ver além dos olhos e sentir a vida com toda a alma.

Tendência que se originou na França e na Suíça e ganhou cada vez mais apreciadores no Brasil, a experiência em São José do Rio Preto, teve sua primeira edição em setembro de 2023 idealizado por Daniela Ferreira e realizada pelo CAD (Clube dos Amigos Deficientes).

“Ficamos maravilhados com a iniciativa e realizamos nosso 1º Jantar às Cegas em setembro/2023 também, duas semanas depois. Fizemos com o intuito de trazer ainda mais empatia por parte da nossa equipe, foi um jantar fechado, apenas para os funcionários da OSC”, disse Milena Bertoni, coordenadora pedagógica do Instituto.

“O 2º Jantar às Cegas aconteceu em fevereiro/2024 onde abrimos para a sociedade, este com o intuito de transmitir para a comunidade, as dificuldades, potencialidades e oportunidades que a pessoa com deficiência visual encontra pelo caminho”, completou Milena.

Jantar as Cegas