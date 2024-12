SOBRIEDADE JÁ 

O “DORMOMETRO”

Hoje a medicina é capaz de diagnosticar praticamente tudo, o tamanho da fratura, onde a veia se rompeu, tamanho de um tumor. Um simples termômetro, diz exatamente sua temperatura, mas não acredito que possa existir um “dormometro” eficiente, um aparelho para medir a dor.

A gente minimiza demais a dor do outro, principalmente dores emocionais né? Quanto comentário infeliz sobre depressão por exemplo.

A dor é muito pessoal, você não vai conseguir saber exatamente o que o outro sente.

Então quando for ler o roteiro da vida de alguém, não menospreze a dor dele, desça lá no fundo do poço que ele está, já que pra muitos não é tão fundo assim. E faz companhia, sem bancar o super-herói, dando a entender que se essa a dor fosse com você, seria insignificante.

QUANTO DEIXOU DE HERANÇA?

Numa entrevista com advogado responsável pela herança do Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, perguntaram para o advogado: “Quanto ele deixou?”

Ele pensou, pensou e disse: “Tudo!”

Simples assim, tudo.

Então lembrei de uma outra entrevista com um prêmio Nobel de literatura, lhe disseram: “Senhor já ganhou muito dinheiro, fama, o que falta para o senhor?”

E em outra resposta sábia, ele disse: “Me falta tempo.”

Era um senhor de 88 anos, e sabia que tempo pela frente, não seria muito mesmo.

A maior fortuna que a gente tem, é o tempo, como você gasta essa sua fortuna?

O tempo, sempre vai ser curto para quem está esperando.

Longo demais, para quem está triste,

Curto demais, para quem está alegre,

Mas é eterno para quem ama.

Torne seu tempo eterno: ame!

O INFELIZ, MENTE…

Se você acordasse, e descobrisse que na sua conta bancária tinha 10 milhões de reais, com certeza você ficaria, muito feliz, radiante, transbordando de alegria.

Ok! Mas se houvesse uma condição, de que para que esse dinheiro continuasse na sua conta, e a condição fosse que amanhã você não estaria mais vivo.

Com certeza você iria renunciar aos 10 milhões né?

Pois é, se sim, você está me dizendo com todas as letras, que estar vivo, vale mais que os tais 10 milhões de reais, logo se você tem 30, 40, 50 anos fazem exatamente esse tempo, que você recebe todas as manhãs uma fortuna bem maior que os 10 milhões que te deixariam tão feliz.

Por que então as vezes nos dizemos infelizes?

É, posso ser sincero, e direto, quem se diz infeliz, mente, infelizmente.

VOCÊ SE SENTE BEM ACOMPANHDO QUANDO ESTÁ SOZINHO?

Você já se perguntou por que, às vezes, estar sozinho pode ser tão bom?

É que as vezes a gente associa solidão à tristeza ou vazio, mas estar só pode ser sim uma experiencia profundamente enriquecedora. Estar sozinho não significa necessariamente estar solitário. Na verdade, pode ser uma oportunidade para autodescoberta, reflexão e de crescimento.

Nesse estado, a companhia que você oferece a si mesmo pode ser mais significativa do que qualquer interação externa.

A relação mais duradoura que nós teremos é a que construímos com nós mesmos, podemos até perder todos a nossa volta, mas teremos que ficar com nós mesmo até o fim, então muito deixar-se ouvir por você mesmo, falar para você mesmo, e fazer silêncio, que é a mais plena das orações, pois é quando conseguimos ouvir a Deus.

TODOS OS ANIMAIS MENTEM, OU SÓ OS RACIONAIS?

Será que todos os animais mentem, ou só os animais racionais?

Gente, quem for realmente racional, pensa duas vezes antes de mentir.

Quem já teve na minha sala viu adesivado na parede assim: “Para o bem dos nossos negócios, não minta aqui, para o seu bem, não minta em lugar nenhum.”

É que mentira dá prejuízo gente. Gera insegurança, gera outras mentiras para se sustentar a primeira.

As vezes a gente para amenizar, chama mentira de mentirinha, e aí fica mais intima, quase involuntária, na hora que vê, já foi.

Acontece que Jesus ao definir o demônio, foi categórico, o chamou de pai da mentira, nas entrelinhas Jesus quis dizer: os mentirosos são herdeiros desse “pai”.

Ah você não quer essa herança, então reveja o que anda saindo da sua boca.

