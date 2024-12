Homem é preso e morre após passar mal em Rio Preto 

O indivíduo de 33 anos, que era procurado pela Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia, não resistiu e veio a óbito em uma unidade de saúde.

Um homem de 33 anos morreu em uma unidade de saúde após ser preso por policiais militares, em São José do Rio Preto/SP. As informações constam em um boletim de ocorrência registrado nesta quinta-feira (12.dez), mas os fatos começaram no último dia 10. Agentes relataram na Central de flagrantes que era próximo das 2h, quando foram informados de que havia um distúrbio de comportamento do capturado.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam o suspeito e o encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará, uma vez que apresentava ferimentos (não especificados no documento). Houve uma tentativa de contato com familiares, mas nenhum foi localizado. Em pesquisa, constatou-se que havia um mandado de prisão contra o envolvido por não pagamento de pensão alimentícia.

Após liberado pelos médicos, o homem acabou encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e chegou-se a ser requisitado exame de corpo de delito, que seria realizado no IML (Instituto Médico Legal). No registro policial, consta que o homem informou que “mora sozinho e surtou por uso de bebidas e entorpecentes, sendo que vizinhos acionaram a Polícia Militar”.

Em seguida, uma outra equipe fez escolta do indivíduo para a DEIC, onde mais tarde ele começou a passar mal novamente, sendo socorrido desta vez, para a UPA Norte, permanecendo em observação médica, sendo que algumas vezes sentou-se na maca, mas não conseguiu andar, pois, segundo ele mesmo, “recentemente sofreu um acidente de moto e estaria ‘todo estourado por dentro’”.

Já nesta quinta-feira, no momento em que foi abordado, os agentes observaram que o homem não respondia e não tinha movimento torácico, como se não estivesse respirando. A equipe médica foi acionada e constatou a morte às 6h30. O corpo foi encaminhado para o IML, para realização de exame necroscópico.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado.

*Com informações da Gazeta de Rio Preto

