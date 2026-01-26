Sob pressão, Jorge Seba anuncia ‘suspensão’ de conta de água e apuração de possíveis erros 

O prefeito anunciou as medidas administrativas na manhã desta segunda-feira (26), ao lado do superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB).

Jorge Honorio

O aumento vertiginoso no valor da conta de água dos votuporanguenses em janeiro e a expectativa de um protesto organizado pelas redes sociais, marcado para a Câmara Municipal ainda na noite desta segunda-feira (26.jan), durante a 1ª sessão ordinária de 2026, tem movimentado os bastidores da política local e exigido posicionamento do chefe do Poder Executivo.

Pressionado pela movimentação da população sob o tema, na manhã desta segunda-feira, o prefeito Jorge Seba (PSD), de sua casa – segundo ele, cumprindo recomendação médica – acompanhado pelo superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), anunciou medidas administrativas.

Na prática, Jorge Seba afirmou que solicitou a abertura de uma sindicância para apurar possíveis erros no faturamento das contas de água emitidas pela Saev Ambiental. Portanto, para quem ainda não efetuou o pagamento da conta em janeiro, essa cobrança será suspensa para nova análise; e aqueles que já realizaram o pagamento, na hipótese de confirmação de erros no cálculo, será feito ressarcimento através de desconto na próxima fatura.

De acordo com Jorge Seba, o processo será conduzido pela Procuradoria Geral do Município.

“A sindicância é um procedimento administrativo preliminar, de caráter investigativo, que tem como objetivo apurar fatos, verificar a existência de eventuais irregularidades e identificar responsabilidades. A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental reforçam o compromisso com a transparência e o respeito ao cidadão, garantindo que todas as informações sejam devidamente apuradas”, afirmou o prefeito em comunicado à imprensa.

O aumento no valor das contas de água em janeiro, conforme noticiado pelo Diário, é considerável e tem irritado grande parcela da população, principalmente quando comparado aos meses anteriores, chegando a totalizar duas ou três vezes mais. Resultado de um prazo maior entre as leituras, em decorrência das festividades de fim de ano, além do reajuste inflacionário de 4,68%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado. Além disso, com o aumento na fatura à polêmica ‘Taxa do Lixo’, que atingirá 50% do valor em 2026, 75% em 2027 e 100% em 2028, voltou a ser duramente criticada.