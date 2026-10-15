Série A2 de 2027 já tem participantes definidos; CAV terá Ponte Preta e Velo Clube como novos rivais 

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Arena Plínio Marin, em Votuporanga — Foto: V1 Produtora/Reprodução

Ponte Preta e Velo Clube chegam após rebaixamento da elite; Marília e Portuguesa Santista conquistaram acesso pela Série A3.

O Clube Atlético Votuporanguense já conhece os adversários que enfrentará na Série A2 do Campeonato Paulista de 2027. A competição terá como novidades a Ponte Preta e o Velo Clube, rebaixados da elite estadual em 2026, além de Marília e Portuguesa Santista, que conquistaram o acesso pela Série A3.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou a tabela da competição.

Após confirmar a permanência do técnico Marcus Viola para a próxima temporada, o CAV inicia o planejamento para mais uma disputa de acesso à Série A1. A expectativa cresce em torno da coletiva de imprensa convocada para às 10h desta sexta-feira (16), na Sala de Imprensa “Léo Oliveira Filho”, na Arena Plínio Marin.

Clubes confirmados na Série A2 de 2027:

  • Água Santa
  • Inter de Limeira
  • Ituano
  • Linense
  • Monte Azul
  • Oeste
  • Santo André
  • São José-SP
  • Sertãozinho
  • Taubaté
  • Votuporanguense
  • XV de Piracicaba
  • Velo Clube
  • Ponte Preta
  • Marília
  • Portuguesa Santista

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