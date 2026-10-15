Controle de pragas começa pela região Norte e seguirá para mais de 5 mil pontos 

Saev Ambiental prevê atendimento a mais de 5,5 mil pontos de visita da rede coletora de esgoto em 60 dias, incluindo Simonsen e Vila Carvalho.

A Saev Ambiental iniciou, nesta quarta-feira (14.out), pela região Norte de Votuporanga o trabalho de controle de pragas na rede coletora de esgoto do município. A operação contempla mais de 5,5 mil pontos de visita, distribuídos pela cidade, além do distrito Simonsen e da Vila Carvalho. O serviço será executado ao longo de 60 dias, conforme cronograma de atendimento.

A iniciativa tem como objetivo controlar a presença de pragas urbanas, como baratas, escorpiões e ratos, em estruturas da rede de esgoto. Após o início dos trabalhos na região Norte, as equipes avançam gradualmente para outras áreas do município.

O serviço integra as ações de manutenção e conservação da infraestrutura de saneamento, com atenção às condições sanitárias e à qualidade de vida da população. A execução em diferentes regiões permite organizar o atendimento e ampliar a cobertura da operação.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, o trabalho reforça a importância de manter ações preventivas e contínuas na infraestrutura urbana: “Estamos avançando com um serviço importante para a cidade, que exige planejamento e organização para alcançar milhares de pontos da rede de esgoto. Nosso compromisso é trabalhar de forma preventiva, cuidando do saneamento e contribuindo para a saúde e o bem-estar da população”, afirma.

A operação abrange os pontos de visita da rede coletora de esgoto, estruturas que permitem o acesso para inspeção e manutenção do sistema. A Saev Ambiental seguirá o cronograma previsto para atender os diferentes setores de Votuporanga durante o período de execução.