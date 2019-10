Bolsonaro ‘atira’ no Batman e vira Coringa na GloboNews

Sátira mostra presidente da República, o filho Zero Um, ministros do STF e deputados com máscara do palhaço psicopata.

Na edição de domingo (6), a charge política na abertura do Manhattan Connection, da GloboNews, foi inspirada no filme-sensação Coringa.

A animação de 40 segundos, feita pela ilustradora Joana Penna, mostra Jair Bolsonaro nos braços do povo, ainda na campanha eleitoral, e depois na posse ao lado da primeira-dama, Michelle. Em seguida, a legenda ‘Dez meses depois’ anuncia a mudança no clima festivo em torno do ‘mito’.

A máscara do assustador palhaço interpretado no cinema por Joaquin Phoenix cobre o rosto de ministros do Supremo Tribunal Federal e de deputados no plenário da Câmara.

Antes de se transformar em Coringa, Bolsonaro dá ‘tirinhos’ no Bat-sinal – Foto: Reprodução/YouTube

Detalhe: a caricatura do senador Flávio Bolsonaro, o filho ‘Zero Um’ do presidente, aparece em destaque escondendo a face com o mesmo acessório de ‘joker’.

Na sequência, diante do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência, Jair Bolsonaro surge sorrateiro e faz o gesto de ‘tirinho’ com as mãos contra o bat-sinal no céu de Brasília.

Palhaçada no STF e no Congresso: o poder vira alvo de piada – Foto: Reprodução/YouTube

O presidente, então, ‘se transforma’ no próprio Coringa e solta uma risada soturna, como a do vilão insano.

A GloboNews é a emissora mais crítica a Jair Bolsonaro e seu governo. Seus comentaristas contestam a maioria das declarações e ações do presidente.