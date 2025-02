Sem Raniele, Corinthians se reapresenta e mira liderança geral do Paulistão 

Timão depende de um empate contra o Guarani para finalizar fase de grupos do estadual em primeiro.

O Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, dois dias depois de empatar por 1 a 1 com a Universidad Central-VEN, em duelo pela segunda fase da Conmebol Libertadores.

O Timão abriu os preparativos para a rodada final da fase de grupos do Paulistão e mira a liderança geral da competição. Com 26 pontos, a equipe alvinegra precisa de apenas um empate contra o Guarani, no domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, para finalizar a primeira etapa do estadual com o primeiro lugar geral. A marca pode até ser alcançada com derrota, caso o São Bernardo, que tem 23 pontos, não vença o São Paulo.

Sem Raniele, que iniciou tratamento para uma lesão muscular na coxa direita e deve ficar cerca de um mês fora, o Corinthians dividiu o elenco em dois grupos nesta sexta-feira.

Quem atuou por mais de 45 minutos fez um trote no campo e uma atividade regenerativa na parte interna do CT. O restante do grupo foi ao gramado para um exercício de troca de passes com movimentação e um trabalho tático de enfrentamento.

Diante do Guarani, Ramón Díaz e a comissão técnica devem novamente levar a campo uma formação alternativa, poupando os titulares para o jogo de quarta-feira pela Libertadores. O Corinthians precisa vencer a Universidad Central, em Itaquera, para ir à terceira fase.

O Timão ainda tem mais uma atividade antes de encarar o Guarani. O elenco trabalha novamente na manhã deste sábado, novamente no CT Joaquim Grava, onde a comissão técnica definirá a equipe que entra em campo para a última rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do ge