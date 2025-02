Ex-vereador de Sud Mennucci é preso suspeito de abusar de adolescente de 15 anos

Segundo apurado, Claudomiro Donizete Machado, conhecido como Bodão Branco, era amigo da família e foi flagrado, no dia 7 de fevereiro, por uma mulher enquanto abusava da menina. Em depoimento, no dia 13 do mesmo mês, a vítima confirmou que o crime já acontecia há um ano.

Diante disso, a Justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra o ex-vereador, que foi cumprido pela polícia na quinta-feira. O suspeito preso em Sud Mennucci, levado para a cadeia em Andradina/SP e, de lá, encaminhado para a penitenciária de Penápolis/SP.

À reportagem, o advogado de defesa do ex-vereador disse que não irá se manifestar neste momento. Bodão Branco foi candidato a vereador nas últimas eleições, em 2024, pelo PSDB, mas não conseguiu se reeleger.