Sem Lucas, São Paulo viaja para enfrentar o Fortaleza 

Meia está suspenso e pode ser substituído por Wellington Rato ou Erick no Ceará.

O São Paulo encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Fortaleza, marcado para este sábado, às 21h30, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time viaja nesta tarde a Fortaleza, e não terá o meia Lucas na delegação. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e está suspenso.

Uma opção para o técnico Luis Zubeldía é escalar Wellington Rato na vaga do camisa 7. Erick também disputa esse lugar no time.

Zubeldía é “reforço”. Ele volta a comandar a equipe do banco depois de cumprir suspensão no jogo do meio de semana.

Uma escalação provável do São Paulo para o duelo tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri.

O São Paulo está na sétima posição do Brasileiro, com 32 pontos. Com um jogo a menos (18), o Fortaleza tem 33 pontos e é o quarto colocado.

Recém-contratado, o volante Marcos Antônio não acompanha a delegação do São Paulo. Ele ainda não teve o registro publicado no BID da CBF.

*Com informações do ge