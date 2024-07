Festa do Peão de Barretos: touro Acesso Negado participa de desafio em prol do Hospital do Amor

Animal vai ajudar a arrecadar verba para instituição referência no tratamento contra o câncer. Ação é uma parceria entre a Cia Tércio Miranda e a organização do maior rodeio da América Latina.

Demonstrando mais uma vez seu compromisso com a filantropia, a Cia Tércio Miranda anunciou que o touro Acesso Negado participará do “Desafio Bem” durante a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

Realizada há anos pelo maior rodeio da América Latina, a tradicional disputa se destaca por seu impacto positivo, transformando vidas e ajudando a fazer a diferença na luta contra o câncer.

Somente nas últimas edições, milhões de reais foram arrecadados e integralmente destinados ao Hospital de Amor de Barretos, referência nacional para pacientes oncológicos.

Inclusive, os animais da Cia Tércio Miranda ajudaram a festa a angariar esse valor expressivo. O touro Briga de Galo, por exemplo, participou por dois anos consecutivos do Desafio do Bem.

“Estamos doando o Acesso Negado, o melhor touro do nosso plantel, para uma causa nobre. Acreditamos que nossa responsabilidade vai além das arenas e queremos reforçar que apoiar iniciativas importantes deve ser uma extensão do nosso trabalho no rodeio”, explica Tércio Miranda, proprietário da Cia Tércio Miranda.

Acesso Negado ainda não tem um oponente escalado para o Desafio do Bem, mas enfrentará um cowboy norte-americano, conforme divulgado pela organização da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

O encontro entre os dois será realizado em 25 de agosto, último dia do evento que atrai pessoas de todo o Brasil.

“A filantropia é um dos pilares de atuação da nossa empresa. É muito gratificante saber que nossos animais contribuem significativamente para causas importantes e fazem a diferença na vida das pessoas. Estamos muitos felizes em doar o Acesso Negado e ansiosos para vê-lo ajudar o próximo”, afirma Rosana Miranda, também proprietária da Cia Tércio Miranda.