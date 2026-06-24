Seleção faz último treino antes de enfrentar a Escócia, e Neymar será relacionado 

Elenco treina com 25 jogadores, exceção apenas de Raphinha, que é desfalque por lesão na coxa direita. Camisa 10 trabalha normalmente pelo terceiro dia seguido e será relacionado para o duelo desta quarta-feira, às 19h, no Estádio de Miami.

Tudo pronto para o último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção brasileira fez o último treino antes de enfrentar a Escócia na manhã desta terça-feira (23.jun), em Nova Jersey, antes de embarcar para Miami, local do duelo.

O goleiro Alisson, poupado do treino de segunda por controle de carga, treinou normalmente. O atacante Neymar também trabalhou com o grupo mais uma vez e será relacionado para a partida.

Ancelotti faz os últimos testes para definir a escalação do terceiro jogo do Grupo C. Na segunda, o italiano observou Luiz Henrique e Rayan na vaga de Raphinha, e não fez indicações em campo de poupar os pendurados Douglas Santos e Casemiro. O treinador também chegou a observar Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães, e Endrick no ataque, junto de Matheus Cunha, como variação.

A principal dúvida para o jogo é sobre quem será o substituto do atacante Raphinha, que deixou o último jogo, contra o Haiti, com lesão muscular. Luiz Henrique, Rayan e Endrick são as principais opções; Martinelli, apesar de já utilizado pelo treinador pela direita, disse em entrevista coletiva que tem preferência para atuar pelo lado esquerdo.

Atualmente empatado com o Marrocos, o Brasil mira a liderança do Grupo C, fator fundamental para as próximas fases. Sendo primeiro ou segundo, o compromisso seguinte do Brasil será na segunda-feira, a depender da posição para definir o horário.

A seleção viaja ainda nesta tarde para Miami, onde o técnico Carlo Ancelotti e um jogador concederão a entrevista oficial da Fifa. O jogo nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Miami, nos EUA.

*Com informações do ge