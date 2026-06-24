Prefeitura e Sest Senat oferecem cursos gratuitos nas áreas de IA, liderança e administração

Capacitações nas áreas de Inteligência Artificial, liderança e auxiliar administrativo serão realizadas no período noturno; inscrições começaram nesta segunda-feira.

Quem busca qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho já pode se inscrever em três cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Sest Senat.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (22.jun) e devem ser feitas presencialmente na unidade do Sest Senat, localizada na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h.

As aulas serão realizadas no período noturno, das 18h30 às 21h50, na própria unidade, facilitando a participação de estudantes, trabalhadores e demais interessados. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 14 anos e ensino fundamental incompleto.

Cursos disponíveis

Fundamentos de Inteligência Artificial (IA)

Com 15 vagas, o curso apresenta conceitos básicos e aplicações práticas da Inteligência Artificial, tecnologia cada vez mais presente em diferentes setores e no mercado de trabalho. As aulas serão realizadas nos dias 30 de junho, 2, 3 e 7 de julho.

Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança

Também com 15 vagas, o curso abordará técnicas de liderança, gestão de equipes, desenvolvimento humano e estratégias para fortalecer ambientes de trabalho mais produtivos e colaborativos. As aulas serão realizadas nos dias 16, 17, 20 e 21 de julho.

Auxiliar Administrativo

Com 20 vagas, o curso será desenvolvido em dez encontros. Os participantes aprenderão sobre rotinas administrativas, organização de documentos, atendimento ao público, comunicação empresarial e apoio às atividades de gestão. As aulas ocorrerão nos dias 30 de junho; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de julho.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3585-0993, do Sest Senat, ou (17) 3406-1488.