Cesta básica já consome mais da metade do salário 

Alta dos alimentos mantém pressão sobre o orçamento das famílias; valor médio da cesta chega a R$ 779,95 nas capitais brasileiras. A alimentação continua pesando cada vez mais no bolso dos brasileiros. Dados mais recentes da cesta básica mostram que o conjunto de alimentos essenciais já consome, em média, 52% do salário mínimo líquido do trabalhador. Em outras palavras, mais da metade da renda mensal é destinada apenas à compra dos itens básicos de alimentação.

O aumento acompanha a pressão da inflação sobre os alimentos. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador oficial da inflação, o grupo Alimentos e Bebidas acumulou alta de 3,82% nos últimos 12 meses, reduzindo o poder de compra das famílias e tornando a cesta básica ainda menos acessível.

Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostra que o valor médio da cesta básica nas 27 capitais brasileiras chegou a R$ 779,95 em junho de 2026, alta de 8,69% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na prática, isso significa que um trabalhador que recebe um salário mínimo precisa dedicar, em média, 105 horas e 51 minutos de trabalho por mês apenas para comprar a cesta básica, considerando uma jornada de oito horas diárias em escala de trabalho 5×2.

A situação é ainda mais crítica em algumas capitais. São Paulo registrou a cesta básica mais cara do país, com preço médio de R$ 965,47, um aumento de 9,37% em doze meses. Na capital paulista, a compra da cesta consome cerca de 64% do salário mínimo líquido e exige 131 horas de trabalho, o equivalente a mais de 16 dias úteis de uma jornada de oito horas.

Na sequência aparecem Cuiabá, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre entre as capitais onde o trabalhador precisa dedicar mais tempo para adquirir os alimentos básicos.

Embora São Paulo tenha o maior preço absoluto, Cuiabá apresentou a maior alta anual, com avanço de 14,71% no valor da cesta básica. Na direção oposta, São Luís foi a única capital a registrar pequena redução nos preços, enquanto Aracaju manteve a cesta básica mais barata do país, com custo médio de R$ 630,40.

Os dados também reforçam o descompasso entre o custo de vida e a renda dos brasileiros. Com base no preço da cesta básica e nas despesas essenciais de uma família de quatro pessoas, Conab e Dieese estimam que o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 8.110,92, aproximadamente cinco vezes superior ao piso nacional vigente de R$ 1.621.

O valor também está muito acima do rendimento médio do trabalhador brasileiro. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, o rendimento médio das pessoas ocupadas é de R$ 3.726, menos da metade do salário considerado necessário pelas instituições.