Mirassol vence Remo e deixa Z4 do Brasileirão 

Com triunfo por 2 a 1, Leão Caipira salta para a 15ª colocação; Leão Azul cai para 19º lugar.

O Mirassol deixou a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu o Remo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (29.jul), no Estádio Maião, em Mirassol/SP, pela 21ª rodada da competição nacional.

Marllon (contra) e João Victor marcaram os gols da vitória do Mirassol. Pelo lado do Remo, Picco foi o responsável por balançar as redes, mas não impediu a derrota do time paraense.

Com o resultado, o Leão Caipira saltou para a 15ª colocação na tabela, somando 23 pontos. Já o Leão Azul caiu para o 19º lugar, com 21 pontos, aumentando o risco de rebaixamento.

Com a bola rolando…

No primeiro tempo, o Remo começou com mais posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras. O Mirassol teve dificuldades no ataque até os 30 minutos, quando abriu o placar. Reinaldo cobrou escanteio, Eduardo cabeceou e a bola desviou em Marllon, do Remo, antes de entrar.

Os visitantes empataram aos 45 minutos. Após chute de Patrick que rebateu na defesa, Picco dominou e finalizou de fora da área para deixar tudo igual antes do intervalo.

O Mirassol voltou para o segundo tempo com intensidade e ampliou logo aos nove minutos. Novamente em cobrança de escanteio de Reinaldo, João Victor subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo do gol, selando a vitória por 2 a 1.

Nos minutos finais, o Remo buscou o empate, pressionando o adversário e levando perigo com peças ofensivas, mas não conseguiu balançar as redes novamente. O Mirassol ainda teve um gol anulado por impedimento.

Próximo compromisso

O Mirassol volta a campo no próximo domingo (2), às 18h, para enfrentar o Grêmio. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e será realizada no Maião, em Mirassol.