Segurança: colaboradores das portarias recebem treinamento

20 profissionais que atuam nos Câmpus Centro e Cidade Universitária da Unifev receberam orientações da empresa Rota Segurança.

Com o objetivo de aprimorar a sua segurança interna, a Unifev promoveu um treinamento específico para 20 colaboradores que atuam nas portarias do Câmpus Centro e da Cidade Universitária. A capacitação, realizada nos dias 20 e 21 de junho, foi fornecida pela empresa Rota Segurança.

A capacitação abordou noções de segurança e visou aprimorar as habilidades e conhecimentos dos profissionais, permitindo que atuem de forma eficiente e eficaz no atendimento ao público, contribuindo para a construção de um ambiente seguro e acolhedor. Foram temas do curso técnicas de abordagem e comunicação; vigilância e monitoramento; legislação específica; entre outros.

A abertura foi feita pelo controller da Unifev, Paulo Gil Guimarães, que discorreu sobre as inovações de segurança que serão implementadas em breve pela Instituição, e pela gestora do setor de Recursos Humanos, Profa. Ma. Marinês Ralho, que reforçou que o objetivo do treinamento foi melhorar o atendimento aos alunos que fazem uso dos espaços do Centro Universitário e do Colégio Unifev.

“Investimos continuamente na capacitação dos nossos colaboradores na busca de melhorar a qualidade em nossos serviços, especialmente em uma área tão importante como é a segurança de nossos alunos e de nosso patrimônio”, acrescentou Marinês.

Segundo o palestrante Deber Marcos de Oliveira, o treinamento forneceu ferramentas para fortalecer a organização do trânsito na Cidade Universitária, para identificar comportamentos suspeitos e para abordar o público de forma assertiva. “Discorremos sobre como os profissionais das portarias devem atuar diante das situações inusitadas que acontecem, quais atitudes que não podem ter e também sobre legislação de trânsito em estacionamento privado”, destacou.

Oliveira explicou, ainda, que os porteiros são responsáveis pelo controle de acesso, por autorizar ou não a entrada de pessoas e veículos, por receber encomendas e liberar visitas. “Mais do que isso, eles são a primeira impressão da Instituição, moldando a percepção de quem a visita, daí a importância de oferecer qualificação aos colaboradores que lidam diretamente com o público. Um porteiro bem preparado transmite profissionalismo e segurança no exercício da sua função”, completou.

Para Paulo Silva, que atua na portaria da Cidade Universitária, iniciativas que visam melhorar a qualidade dos serviços prestados são sempre bem-vindas. “Adquirimos novas habilidades para que tenhamos uma comunicação mais assertiva e um melhor atendimento com o público que frequenta os nossos ambientes”, encerrou.