SEGUNDONA – Fernandópolis vence Guarulhos e está classificado para as quartas de final

De virada, o Fefecê vence fora de casa e se classifica na primeira posição do Grupo 14

O Fernandópolis está classificado para as quartas de final da Segundona do Campeonato Paulista – equivalente à quarta divisão do estadual – após vencer o Guarulhos de virada por 2 a 1, na manhã deste domingo, no estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos.

Alan abriu o placar para o Guarulhos aos 41 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, a bola desviou no meio do caminho e o camisa nove completou para o gol. No segundo tempo, Talison, do Fernandópolis, recebeu passe de Negueba, puxou para a perna direita e bateu de fora da área, a bola quicou e encobriu o goleiro, empatando o jogo para o Fefecê. Aos 24 minutos, Vitinho bateu falta no capricho, por cima da barreira e ampliou para o Fernandópolis.

Com a vitória, o Fernandópolis fica com 13 pontos, garante a classificação e a primeira posição do Grupo 14, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Guarulhos se mantém na segunda posição pelo saldo de gols, e duela diretamente com o São José, na próxima rodada, para definir a classificação.

O Guarulhos entra em campo pela última rodada, contra o São José, no próximo domingo, às 10h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Fernandópolis não joga na próxima rodada, venceu a equipe do Catanduvense por W.O., por conta da desistência do time de Catanduva em disputar o campeonato por problemas financeiros.