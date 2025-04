Secretaria de Direitos Humanos apresenta avanços nas políticas públicas e reforça parcerias 

Resultados são expressivos na proteção às pessoas em situação de rua em Votuporanga foram anunciados durante na reunião Comitê Intersetorial.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos conduziu, na última segunda-feira (14.abr), mais uma importante reunião do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para pessoas em situação de rua do município. O encontro reafirma o protagonismo da Pasta municipal na coordenação de políticas públicas inclusivas, intersetoriais e fundamentadas em evidências.

Estiveram presentes representantes do poder público e da sociedade civil com o objetivo de fortalecer as ações de proteção e acolhimento a essa população. Durante a reunião, foram apresentados dados mais recentes do Censo Municipal e detalhes do trabalho técnico humanizado que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos meses. Foi divulgado também um perfil detalhado das pessoas atendidas, incluindo informações sobre faixa etária, sexo, raça, escolaridade, motivo da situação de rua, uso de substâncias e município de origem.

Até o momento foram cadastradas 75 pessoas. A análise revelou que, embora a maior parte dos cadastrados seja composta por pessoas em trânsito pelo município, também foi identificada uma população residente em situação de rua, que agora passa a ser o foco principal das estratégias de acolhimento.

Os dados do censo já estão gerando impacto direto. Neste ano já foram realizados 156 atendimentos e acolhimentos que geraram encaminhamentos para serviços de saúde, assistência social e também contratação de pessoas em vulnerabilidade social pelo programa Votuporanga em Ação.

Nilton Santiago, secretário da pasta destacou: “É gratificante perceber que o esforço da equipe está dando frutos concretos. O censo não é apenas um levantamento de dados, mas uma ferramenta estratégica que nos permite agir com mais precisão, ampliar o cuidado e garantir dignidade às pessoas que precisam.”

Duas novas entidades da sociedade civil foram oficialmente integradas ao Comitê, reforçando a participação popular nas ações. A Polícia Rodoviária também apresentou o programa “Amigos do Trecho”, voltado à atenção de pessoas em trânsito nas rodovias, que poderá somar esforços às políticas locais.