Secretaria da Saúde realiza capacitação para Agentes de Saúde 

Na ocasião, cerca de 150 profissionais receberam qualificação para melhor atender toda a população.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde da Prefeitura, realizou, na última sexta-feira (6.dez), no auditório do Sest Senat, uma capacitação sobre dengue para cerca de 150 agentes de saúde de Votuporanga, entre Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.

O intuito do treinamento é preparar cada vez mais estes profissionais para que possam atender toda a população cada vez melhor.

Na ocasião, Paula Daiane Rosa Binheli de Lima, responsável pela Vigilância Ambiental, falou com os profissionais sobre as ações de manejo ambiental para combate de arboviroses como Dengue, Chikungunya e Zika. Angélica Maria Jabur Bimbato, responsável pela Vigilância em Saúde, abordou assuntos como exames e agravos das doenças. Já Marília Gato Marin Barcelos, responsável pela Vigilância Sanitária, explicou sobre os protocolos da Vigilância Sanitária no combate à Dengue e, para encerrar, Nathália Zeitune de Castro, médica epidemiológica da rede municipal de saúde, trabalhou a questão clínica das doenças.

“O trabalho dos Agentes de Saúde é fundamental para a prevenção e controle destas doenças, mas devemos ressaltar que a luta contra a Dengue e das outras arboviroses mais comuns em ambientes urbanos é um dever de todos”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Informe

A Dengue já registrou 13 óbitos em Votuporanga, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta segunda-feira (9/12), contabilizam 11.319 casos positivos e outros 406 em investigação. O boletim ainda contabiliza 16 casos positivos para Chikungunya e outros cinco em investigação.

