Luciano tem sondagens de clubes árabes e pode deixar o São Paulo 

Jogador vê possível transferência com bons olhos e chance de fechar um contrato vantajoso financeiramente na reta final da carreira.

Artilheiro do São Paulo na temporada com 18 gols marcados, o atacante Luciano recebeu sondagens de clubes do Catar e da Arábia Saudita e pode deixar o Tricolor na janela de transferências.

Depois de recusar propostas na temporada passada por causa do sonho de conquistar a Copa do Brasil, o jogador agora se abre à possibilidade, já que aos 31 anos se vê num bom momento para atuar fora do país e construir um pé de meia na reta final da carreira.

Segundo pessoas próximas ao jogador, as conversas envolvem valores muito acima do que o São Paulo pode pagar ao jogador numa eventual renovação. Ele tem contrato até o fim de 2026.

Embora a diretoria saiba da intenção do jogador, a cúpula de futebol garante que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta até o momento. O que se sabe é que, por causa das dificuldades financeiras de 2025, o clube precisará reduzir sua folha salarial e abrir mão de jogadores.

O São Paulo, porém, não deve facilitar a saída de Luciano para um clube brasileiro, já que a repercussão seria negativa com o seu próprio torcedor. Assim, a tendência é que caso a saída se confirme, Luciano opte por deixar o país.

Contratado em 2020, Luciano se tornou um dos principais atletas da equipe nos últimos anos. Ele 148 jogos, 124 deles como titular. Nesse período, marcou 53 gols e foi campeão da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa Rei (2024).

*Com informações do ge

