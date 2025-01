Secretaria da Saúde promove reuniões com parceiros para o enfrentamento da dengue

Encontro teve o intuito de consolidar as ações que foram definidas previamente para o município e que serão divulgadas durante coletiva agendada para a próxima quarta-feira.

A secretária da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, Ivonete Félix, reuniu na manhã desta segunda-feira (13.jan), representantes das secretarias de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Saev Ambiental, Gabinete do Prefeito e Governo, para tratar sobre as novas medidas que serão trabalhadas em conjunto para enfrentamento ao mosquito transmissor da Dengue e outras arboviroses.

Na última sexta-feira (10), também foi realizada uma reunião com o Comitê de Arboviroses. O encontro teve o intuito de consolidar as ações que foram definidas previamente para o município e que serão divulgadas durante coletiva agendada para a próxima quarta-feira (15).

O Comitê foi instaurado com o intuito de conter a situação da doença no município, sendo composto por representantes da Secretaria Municipal da Saúde; Núcleo de Atenção à Saúde; Santa Casa de Misericórdia; Hospital Unimed e a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental; Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Departamento de Cerimonial e Comunicação Social da Secretaria Municipal de Governo e Conselho Municipal de Saúde.

Ações de enfrentamento

Vale ressaltar que o trabalho de prevenção e controle de Arboviroses é realizado diariamente de forma ininterrupta. Os agentes de saúde (ACE e ACS) realizam visita casa a casa, orientando os moradores e eliminando focos e criadouros. Os casos suspeitos de dengue, notificados, são trabalhados com visita dos agentes para eliminação de focos e criadouros no raio de 150 metros e, em casos positivos (com exame positivo), são pulverizados com inseticida para eliminação dos vetores adultos (Aedes aegypti).

Pontos estratégicos como borracharias, ferro-velho e indústrias são trabalhados a cada 15 dias e recebem pulverização a cada 60 dias. Imóveis especiais como escolas e unidades de saúde são vistoriados todo mês.

Também é realizada a entrega de repelentes para todo paciente que é notificado com suspeita de dengue. Além da entrega do repelente os profissionais também fazem o monitoramento com o paciente durante os estágios da doença.

Em locais com maior adensamento de casos, também é realizada nebulização veicular noturna e mutirões. No último sábado (11), equipes de Agentes de Saúde da Vigilância Ambiental estiveram realizando visitas casa a casa no bairro Cecap II, das 7h às 13h.

“A situação da dengue no nosso município é crítica, os números nos mostram que precisamos tomar uma atitude mais severa em relação à doença. Estamos todos em conjunto unindo forças para que não percamos mais vidas. Votuporanga já registra 14 óbitos por dengue, estamos fazendo os que nos compete, mas é sempre bom destacar que essa luta é de todos nós e que a população precisa mais do que nunca também fazer a sua parte”, destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

