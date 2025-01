Votuporanguenses brilham em corrida de 8 milhas na região 

Karina Franzin sagrou-se campeã geral da prova que reuniu 150 atletas em Estrela d’Oeste/SP.

Atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) participaram com êxito da 5ª Corrida Pedestre de Estrela d’Oeste/SP, no último domingo (12.jan). A prova de 8 milhas teve largada às 7h30 e contou com a participação de aproximadamente 150 atletas.

Ao final da prova, Votuporanga apareceu bem representada em diversas categorias, e dentre elas, Karina Franzin foi a campeã geral. Confira abaixo os resultados conquistados por atletas votuporanguenses:

Franciele Neves: 6ª na geral e 1ª na categoria 30/34 anos;

Jaciara Andrade: 5ª na categoria 50/54 anos;

Sinha Ap Santos: 3ª na categoria 50/54 anos;

Marcelo França: 8º na geral e 2º na categoria 30/34 anos;

Lucas Cubo: 10º na geral e 2º na categoria 25/29 anos;

Daniel Moretti: 3º na categoria 45/49 anos;

Leonardo Ferreira: 3º na categoria 25/29 anos;

Leandro Almeida: 6º na categoria 45/49 anos;

Joao Bocato: 7º na categoria 45/49 anos;

Evandro Almeida Alves: 5º na categoria 30/34 anos;

Genivaldo Evangelista: 2º na categoria 60/64 anos;

Osmar Andrade: 3º na categoria 50/54 anos;

Mauricio Padilha: 3º na categoria PCD.

