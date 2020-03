Saúde informa que não possui caso de Coronavírus em Votuporanga e alerta para fake news

Pasta ressalta que o Município está preparado para o atendimento de possíveis casos, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Devido ao surgimento do novo Coronavírus e a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a pandemia, a Secretaria da Saúde de Votuporanga alerta à população para que tenha cuidado com a propagação de fake news. Boletim Epidemiológico da Secretaria, emitido às 16h55 desta quinta-feira (12/3), reafirma que, até o momento, Votuporanga não possui casos notificados de Coronavírus, conforme a definição de critérios estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A Pasta ressalta que o Município está preparado para o atendimento de possíveis casos, conforme orientações do Ministério da Saúde. O Município oferece um serviço de plantão de informações para a população pelo telefone gratuito 0800-771-8070 que conta com equipe multidisciplinar de saúde para esclarecimento de dúvidas sobre o novo vírus. Além disso, orientações também podem ser obtidas junto às Unidades de Saúde.

A Secretaria vem orientando os profissionais de saúde das Unidades, dos Pronto-Atendimentos e dos Hospitais. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica do Município elaborou um fluxo de atendimento e de coleta de material, além de orientar sobre a definição dos casos suspeitos e direcionar os profissionais sobre onde e como notificar os casos suspeitos.

O Ministério da Saúde disponibiliza informações relevantes sobre o coronavírus, bem como atualizações dos casos da doença no País, no site do Ministério da Saúde – https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus

Aplicativo Coronavírus

Como parte da campanha de prevenção ao Coronavírus, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para iOS e Android com informações sobre a doença, instruções para a população e mapa das Unidades de Saúde.

O aplicativo Coronavírus – SUS pode ser baixado gratuitamente para smartphones nas seguintes páginas da Play Store e App Store. O programa ocupa menos de 10 MB no sistema da Google e é compatível com dispositivos mais antigos, incluindo aparelhos rodando Android 4.4. Já nos iPhones é necessário ter um espaço livre de 33,8 MB e iOS 9.0 ou superior.

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto;

– Usar sempre álcool em gel 70%;

– Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra gripe, imunize-se todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante água.

Confira o Boletim Epidemiológico para mais informações sobre a doença