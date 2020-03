USP referenda trabalho da Secretária da Cultura de Votuporanga

Pós-graduação foi direcionada a gestores municipais da área cultural.

A Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, apresentou seu trabalho de conclusão de curso na Especialização Cultura: Plano e Ação na Universidade de São Paulo (USP) na última sexta (6/3), e foi aprovada.

Direcionada a gestores municipais, Silvia iniciou seus estudos na USP em março de 2018. O TCC era o Plano Municipal de Cultura de Votuporanga, construído em conjunto com a classe artística, Conselho Municipal de Políticas Culturais e sociedade civil. O plano foi elogiado por traçar diagnóstico e indicadores da Cultura no município, pelo legado construído e por apresentar diretrizes para os próximos dez anos.

Silvia foi orientada pela Prof.ª Dra. Liliana Souza e Silva, do Instituto de Estudos Avançados, da USP. Da banca de avaliação participaram o jornalista e Prof. Dr. Eugênio Bucci, do Departamento de Informação e Cultura, da ECA/USP e Gabriela Rufino Marino, do Departamento de Produção Cultural da UFABC.

Para Silvia, que é professora universitária com mestrado em TV Digital, pela Unesp, Especialista em Comunicação Jornalística pela Cásper Líbero, foi muito gratificante participar dessa pós-graduação. “O principal objetivo foi buscar ferramentas e conhecimentos para desenvolver o plano municipal de cultura”, afirma Silvia.