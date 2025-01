Secretaria da Cultura e Turismo reforça editais abertos para incentivar artistas locais

Excelentes oportunidades no mundo artístico vão desde projetos culturais coletivos, teatrais, a chamamento de artistas locais e concurso de Rei, Rainha e Princesa para o Carnaval 2025.

A Prefeitura de Votuporanga está sempre em busca de incentivar os artistas do município por meio do lançamento de editais conduzidos pela Secretaria da Cultura e Turismo. As oportunidades vão desde projetos culturais coletivos, teatrais, até chamamento de artistas locais e concurso de Rei, Rainha e Princesa para compor programação do Carnaval 2025.

Os editais são importantes para fomentar ações e atividades culturais em Votuporanga. “Somos um celeiro de artistas e estamos procurando incentivá-los a participar de editais para mantê-los em constante produtividade. Esta também é uma forma de terem seu trabalho reconhecido no meio artístico e impulsionar a cultura de nossa cidade”, conta a Secretária Janaina Silva.

Concurso Rei, Rainha e Princesa

Entre os editais está o do Concurso de Rei e Rainha para o Carnaval 2025. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 31 de janeiro.

Os candidatos interessados devem consultar informações no edital disponível através do link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/64/carnaval-votu-show/ As inscrições são feitas pessoalmente, na Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

A premiação para Rei Momo e Rainha será de R$ 3 mil cada e para Princesa R$ 2.500,00.

Chamamento público de Artistas Locais

A Secretaria também segue com chamada para o credenciamento de artistas locais para contratações de eventuais apresentações artísticas para programação do Carnaval VotuShow 2025, no segmento música.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 31 de janeiro, por meio do preenchimento do formulário eletrônico através do link:

https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/64/carnaval-votu-show/

Lei Aldir Blanc – PNAB

Por meio da Lei Aldir Blanc (PNAB), Votuporanga foi contemplada com R$ 100 mil de recursos do Governo Federal que serão destinados a 5 entidades e/ou coletivos com projetos de todas as linguagens artísticas e em todos os segmentos.

O valor será dividido entre as categorias descritas no Anexo I do edital, sendo estipulado R$ 20 mil para cada grupo.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 10 de fevereiro. Elas podem ser feitas por meio de formulário eletrônico através do link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/47/politica-nacional-aldir-blanc-de-fomento-a-cultura/

Mostra de Cenas Curtas

Outro edital aberto é para projetos no segmento de artes cênicas, na Categoria Cenas Curtas, para a Mostra de Cenas Curtas prevista para ser realizada de 23 a 27 de abril no Centro de Convenções. O valor total do edital é de R$ 6.256,20 que serão distribuídos para seis projetos aprovados.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 5 de março.

A documentação necessária para efetuar a inscrição, bem como o edital e as demais informações podem ser consultados no site: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/66/mostra-de-cenas-curtas/

O telefone da Secretaria da Cultura e Turismo para mais informações é o (17) 3405-9670.

