Estreante na política, Mega discursa pela sustentabilidade e contra a reeleição como bandeiras de campanha

Candidato do PRD concorre à cadeira de prefeito de Votuporanga na disputa contra Jorge Seba (PSD), Bruno Arena (PT) e Dr. Hery (Avante).

A corrida pelo voto das eleições municipais teve sua largada oficial nesta sexta-feira (16.ago) com o início do período de campanhas dos candidatos. Em Votuporanga, são quatro nomes que concorrem à cadeira de chefe do Poder Executivo. Dois já conhecidos, no caso o prefeito Jorge Seba (PSD) e o ex-vereador Dr. Hery (Avante), e dois estreantes, o advogado Bruno Arena do PT e o empresário Dalbert Mega (PRD).

Em entrevista, esse último afirma que tem a clareza em mente de que precisa utilizar os 45 dias de campanha eleitoral para atingir objetivos colossais, mas possíveis, segundo ele. Dalbert Mega tem como desafios se tornar conhecido do grande público, se emplacar como o “nome da Direita de Votuporanga” nessas eleições e tornar populares as suas propostas para o desenvolvimento do município.

Entre os principais temas mencionados pelo candidato nesse início de campanha está o posicionamento contrário à reeleição e um plano audacioso para tornar Votuporanga uma cidade preparada para os benefícios da sustentabilidade energética. “Estamos entrando para uma correção da forma de fazer política na cidade. Nunca fui filiado a nenhum partido político. Estou abrindo mão da minha vida, de estar com a minha família, para me colocar à disposição com um planejamento de melhorias, de mudanças para Votuporanga. Nossa campanha não tem alianças para tempo de rádio, de televisão, não será mantida por fundão eleitoral como outros. Tudo está sendo feito por nós. Será uma campanha limpa, em que apresentamos uma nova forma nova de fazer política. Tenho conhecimento administrativo que trago dos meus empreendimentos para endireitar a cidade”, diz o candidato.

No campo político, Mega mostra aproximação com nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, e com o candidato a prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Cândido. Ele tem posicionamento contrário à reeleição, em crítica direta ao prefeito e candidato Jorge Seba.

“É nítido que todos os exemplos que tivemos no Poder Executivo, quando teve a reeleição, que o segundo mandato do prefeito foi inferior ao primeiro e a população passa sufoco. Depois de reeleito, geralmente, o prefeito sabe que vai ter que sair e tira o pé. Precisamos mudar isso. No meu ponto de vista, precisamos pensar em renovação, em sangue jovem, novas ideias e energias pra correr atrás de responder as demandas do povo”.

Dalbert Mega, que tem como candidato a vice-prefeito o juiz aposentado Antônio Carlos Francisco (PRTB), também tem falado abertamente sobre um plano audacioso de tornar Votuporanga uma cidade sustentável e econômica na manutenção da máquina pública. “Eu pretendo, nessa campanha, apresentar para a população o nosso plano para que a nossa cidade de Votuporanga se beneficie de um verdadeiro presente dado por Deus, que é a luz do sol, para gerar economias e possibilitar o desenvolvimento. Nossa região é muito agraciada com esse recurso que deve ser aproveitado em benefícios dos mais necessitados”, diz o candidato a prefeito.