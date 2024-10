Sebrae-SP realiza pela primeira vez o Hackaton Business em parceria com a Unifev

O evento aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga

O escritório do Sebrae-SP em Votuporanga realizou pela primeira vez a sua edição do Hackaton Business. O evento ocorreu em parceria com o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), na quarta-feira (16) e na quinta-feira (17), como oportunidade para os alunos se desafiarem na parte de soluções criativas.

O Hackaton é um exercício prático para buscar soluções, utilizando metodologias de inovação. O encontro foi mediado pelo Sebrae-SP em parceria com a Unifev e foi aplicado na 2ª Tech Week das Engenharias. Foram elaboradas soluções para a logística de escoamento de produtos da agricultura familiar e prevenção contra eventos climáticos extremos, como queimadas e o clima.

“O Hackaton é inédito em Votuporanga e chega para estimular todos esses participantes a se desafiarem. Nós temos ideias criativas na cidade, esses jovens respiram a criatividade e o evento é uma alternativa encontrada para colocar todas essas ideias em prática”, disse o gestor de inovação do Sebrae-SP em Votuporanga, Guilherme Lui.

Os alunos foram divididos em oito grupos para desenvolver as ideias e o vencedor ganhou R$ 1 mil. O evento foi uma oportunidade de estimular a inovação e o desenvolvimento de novas técnicas e habilidades e abrange habilidades como organização, integração, trabalho em equipe, liderança e aprimoramento de comportamentos interpessoais.

O encontro contou com a mediação e a consultoria de Alexandre Gomes, do Sebrae For Startups de São Paulo. “É um evento muito importante porque ele marca a iniciativa para fomentar o ecossistema de inovação na região. Em dois dias vamos lançar uma problemática ligada ao setor de agronegócio, a logística de escoamento e excedentes da agronomia familiar. Juntamos as engenharias e a agronomia da Unifev para realizar esse Hackaton”, disse.

*Tech Week*

A Tech Week é a semana acadêmica e tem a participação de todas as engenharias da Unifev, Computação, Elétrica, Mecânica e também da Agronomia. Segundo o coordenador das engenharias de Computação e Elétrica da Unifev, Fernando Menechelli, com todos os cursos juntos a ideia é fazer um grande evento para os alunos.

“Nos juntamos para fazer um grande evento, trazemos palestrantes que estão falando de assuntos da área, temos parceria com o Sebrae-SP e a Searvo. Trazemos muita coisa de tecnologia e sempre assuntos atuais. Esse ano temos uma oficina e o Hackaton”, disse o coordenador.

Para Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, Coordenadora do Núcleo Inovação Tecnologia e Empreendedorismo e dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev, essa é uma oportunidade muito grande para os alunos e a instituição, que recebeu pela primeira vez o evento.

“Viemos de um ano e meio de projetos juntos [Sebrae-SP e Nite]. Trazer o Hackaton é um motivo de satisfação porque pela primeira vez vamos ter um evento desse nível aqui na faculdade. Celebramos muito a oportunidade de estarmos mais uma vez com o Sebrae-SP”, finalizou Lilian.