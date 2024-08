Casal em situação de rua é suspeito de provocar incêndio em prédio de delegacia desativado há 8 anos 

A suspeita da Polícia Civil de Birigui é que o casal estava no local para se abrigar do frio. Os suspeitos usavam um fogareiro para se aquecer.

Um casal em situação de rua é suspeito de colocar fogo no prédio desativado, há 8 anos, onde funcionava a antiga sede da Delegacia de Polícia de Birigui/SP. O incêndio foi registrado na madrugada de quarta-feira (14.ago).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha informou que viu os suspeitos discutindo e saindo do local, pouco antes do fogo começar. Três salas do piso superior foram atingidas.

A equipe da perícia foi acionada e encontrou uma grelha de ralo de aproximadamente um metro que estava sendo usada como possível fogareiro. A suspeita dos policiais é que o casal usava o fogo para se aquecer do frio.

Documentos de inquéritos antigos e munições deflagradas, que ainda estavam no local, foram consumidos pelas chamas e encontrados em um dos corredores.

No vídeo é possível ver as labaredas que saiam da janela do último andar do prédio. Pela imagem é possível ouvir o barulho dos materiais, que deveriam ter sido recolhidos ou descartados de forma correta, sendo queimados.

Eduardo de Paula, delegado responsável pelas investigações, informou que os objetos que permanecem no prédio serão destinados à reciclagem.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar os suspeitos.

*Com informações do g1