Sebrae-SP promove curso de turismo de base comunitária em Votuporanga

Iniciativa busca fortalecer modelos de desenvolvimento que integrem comunidades locais à cadeia do turismo.

O Sebrae-SP realiza nesta semana, em Votuporanga, um curso voltado ao turismo de base comunitária, reunindo gestores públicos e representantes do setor turístico de municípios da região. A iniciativa busca fortalecer modelos de desenvolvimento que integrem comunidades locais à cadeia do turismo, com foco em sustentabilidade, inclusão e geração de renda.

A capacitação parte do entendimento de que o turismo é uma das cadeias produtivas mais amplas da economia regional e que seu fortalecimento depende da articulação entre diferentes atores.

“A cadeia do turismo é uma das mais longas que a gente tem e, por isso, é uma cadeia inclusiva. Agora, vocês estão procurando não só uma cadeia inclusiva, mas uma cadeia sustentável. Tudo isso gera desenvolvimento local e regional”, afirmou a gerente regional do Sebrae-SP Iroá Nogueira Lima Arantes.

Segundo ela, um dos principais entraves ao avanço do setor é a tentativa de desenvolvimento isolado por parte dos municípios. “Muitas vezes o município quer fazer o turismo sozinho, e a gente sabe que é muito difícil conseguir fazer turismo dessa forma. Quando a gente vem para um lugar que já tem um consórcio e que está à frente desse passo, isso destrava o desenvolvimento da região”, disse.

Iroá destacou ainda que o turismo de base comunitária amplia o alcance das políticas públicas ao envolver diferentes elos da cadeia produtiva. “É importante identificar quais são os elos que a gente pode trazer e incluir, para que o turismo seja mais sustentável e promova distribuição de renda”, afirmou.

O curso integra uma estratégia regional conduzida em parceria com o Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande. De acordo com o gerente administrativo do consórcio, Alexandre Miotto, a proposta dialoga com experiências já desenvolvidas em anos anteriores.

“No ano passado trabalhamos o turismo industrial. Este ano, estamos com o turismo comunitário. Aqui temos comunidades indígenas, pesca, afro turismo e outras comunidades tradicionais. É um segmento que permite olhar para realidades que muitas vezes passam despercebidas nos municípios”, disse.