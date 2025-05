Sebrae-SP busca parceria com Câmara de Votuporanga para impulsionar desenvolvimento local

Encontro tratou de projetos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo e à articulação entre Executivo e Legislativo

O Sebrae-SP se reuniu nesta terça-feira (20) com o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, vereador Daniel David (MDB), para apresentar o portfólio de ações da instituição e discutir parcerias voltadas ao desenvolvimento econômico e social do município.

Durante o encontro, realizado na sede do Legislativo, o gerente regional do Sebrae-SP, Jorge Zanetti, destacou projetos em andamento e reforçou o apoio da entidade ao programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa que visa acelerar o crescimento local por meio de soluções voltadas à melhoria do ambiente de negócios e da gestão pública.

“A Câmara tem um papel estratégico no fortalecimento do empreendedorismo local. Essa parceria nos permite alinhar Executivo e Legislativo em torno de um mesmo objetivo, criar condições mais favoráveis para quem empreende e gerar mais oportunidades para a população”, afirmou o gerente.

A reunião também abordou a possibilidade de realização de eventos futuros do Sebrae-SP no plenário da Câmara Municipal, como forma de ampliar o acesso da comunidade empreendedora aos programas de capacitação e orientação empresarial.

Para o presidente da Casa, o diálogo com o Sebrae é fundamental para consolidar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.