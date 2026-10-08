Saúde: Unidade de Coleta de Sangue faz apelo por doadores 

Estoques estão baixos e precisam de reforço urgente para atender à demanda dos hospitais de Votuporanga e região.

Os estoques da Unidade de Coleta de Sangue “Dr. Elcio Sanchez Estevez”, da Prefeitura de Votuporanga, estão baixos e precisam de reforço urgente para atender à demanda dos hospitais da cidade e região. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população apta à doação a procurar o serviço e contribuir para a recomposição dos estoques.

As doações podem ser feitas às terças-feiras, das 14h30 às 17h30; às quintas-feiras, das 8h às 11h; e no primeiro sábado de cada mês, das 8h às 11h, mediante agendamento. O serviço funciona na Avenida da Saudade, nº 2.603, no bairro Cidade Nova.

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos que estejam em boas condições de saúde e apresentem documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal, e a primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos. Homens devem pesar mais de 50 quilos e mulheres, mais de 51 quilos. Os demais critérios são avaliados durante a entrevista clínica.

Antes da doação, é recomendado dormir pelo menos seis horas, não estar em jejum, evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, fazer refeições leves e não fumar por pelo menos uma hora antes da coleta. Quem faz uso de medicamentos deve informar a equipe durante o atendimento.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destaca a importância da participação dos doadores para manter o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões: “Neste momento, precisamos especialmente da colaboração de quem está apto a doar. Cada doação contribui para manter os estoques em condições de atender pacientes que dependem de transfusões e procedimentos hospitalares. É uma atitude rápida, segura e que pode fazer uma diferença enorme para quem está precisando”, afirma.

Os interessados podem agendar a doação pelos telefones (17) 3423-2986 ou pelo WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.